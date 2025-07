Ajax-beul zag naam op PSV-shirt: 'Wil niet zo herkend worden'

Thijmen Blokzijl is een naam die bij Ajax in het geheugen staat gekerfd. De FC Groningen-verdediger zorgde er met een treffer in de 99e minuut voor dat de Amsterdammers de landstitel misliepen. Blokzijl hoopt zelf niet alleen herkend te worden door die treffer.

De treffer van Blokzijl tegen Ajax was zijn eerste in het shirt van Groningen. "Ik had inmiddels al meer dan zeventig wedstrijden gespeeld. Op een gegeven moment zat ik wel te wachten tot-ie een keer zou vallen", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dus ik was heel blij dat ik mijn eerste goal maakte, ook nog in de laatste minuut en voor de Noordtribune. Dat was heel speciaal."

Onder fans was de goal van Blokzijl een groot thema in het kampioenschap van PSV. Joey Veerman poseerde zelfs met een PSV-shirt met de naam van de Groningen-verdediger erop. "Maar voor mij was dat geen ding. Het was grappig om te zien, meer ook niet. Ik hoop niet dat ik daarom word herkend”, spreekt de twintigjarige mandekker uit. "Ik hoop eerder dat ze me herinneren om mijn spel en de speler die ik ben. Ik had liever tig wedstrijden eerder al mijn eerste gemaakt."