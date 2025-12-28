AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Ajax bevestigt akkoord met Jordi Cruijff; start als TD in februari

Joram
bron: Ajax
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Het nieuws dat zondagavond naar buiten kwam, is nu officieel: Ajax en Jordi Cruijff hebben mondeling overeenstemming bereikt over de functie van technisch directeur.

De Amsterdammers hebben de zoon van Johan Cruijff officieel gepresenteerd. Het doel is dat Jordi Cruijff begin februari 2026 aan de slag kan in Amsterdam. "De Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax heeft bovendien het voornemen hem te benoemen als statutair bestuurder, voor een periode tot en met 30 juni 2028, met inachtneming van de geldende procedure", zo meldt Ajax.

"Om deze reden zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden uitgeschreven, waarin de aandeelhouders formeel op de hoogte worden gebracht van deze voorgenomen benoeming", aldus Ajax op de clubsite.

Jordi Cruijff

Het laatste Ajax Nieuws
