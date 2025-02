Ajax bevestigt contractverlenging: "Hij is enorm belangrijk"

Berghuis beschikte over een aflopend contract bij Ajax, maar zette zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis. De 33-jarige aanvallende middenvelder ligt nu tot medio 2027 vast. "Hij is een enorm belangrijke speler vanwege zijn creativiteit en aanvallend vermogen", reageert Alex Kroes op de clubsite. "Hij heeft een duidelijk sportieve keuze gemaakt om, binnen de nieuwe realiteit, bij Ajax te blijven. Met zijn ervaring en liefde voor het spel is hij een voorbeeld, niet alleen binnen het veld maar ook daarbuiten."

Berghuis kwam in de zomer van 2021 over van Feyenoord en speelde sindsdien 143 officiële wedstrijden voor Ajax. In totaal was hij goed voor 33 doelpunten en 39 assists.