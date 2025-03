Ajax bevestigt contractverlenging: "Hij kan voor zijn kans gaan"

Het contract van de twintigjarige Gooijer liep nog tot medio 2026, maar is nu langdurig verlengd. "We zijn blij dat Tristan zijn toekomst langer aan Ajax verbindt. Hij is een multifunctionele verdediger die al de nodige ervaring heeft opgedaan in het eerste elftal", reageert Alex Kroes op de clubsite van Ajax. "We wilden hem een nieuw contract aanbieden zodat hij in alle rust kan herstellen van zijn blessure, waarna hij voor zijn kans in Ajax 1 kan gaan."

Gooijer vertrok afgelopen zomer op huurbasis naar PEC Zwolle, maar raakte al vroeg in het seizoen zwaar geblesseerd aan zijn knie. De rechtsback speelt al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en kwam dertien keer in actie voor de hoofdmacht.