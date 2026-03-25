Ajax slachtoffer van hack: zorgen om seizoenkaarten en stadionverboden
Ajax is slachtoffer van een datalek. Volgens RTL Nieuws is de club uit Amsterdam gehacked en is het mogelijk om seizoenkaarten te stelen.
Uit een onderzoek van RTL Nieuws is gebleken dat het door een hack mogelijk is om seizoenkaarten te stelen en daarmee wedstrijden te bezoeken. Ook is het mogelijk om een stadionverbod op te heffen. Zo werd als test de kaart van algemeen directeur Menno Geelen 'gestolen'. In een seconde was er een kaart die toegang geeft tot een plek op de eretribune beschikbaar voor de wedstrijd tegen PSV.
Volgens RTL Nieuws maakt de hack het mogelijk om privégegevens van de meer dan 300.000 geregistreerde Ajax-fans in te zien en de ruim 42.000 seizoenkaarten te stelen of onbruikbaar te maken. Ook is te zien welke 538 Ajax-supporters een actief stadionverbod hebben. Doordat de digitale beveiliging van Ajax niet op orde is, is het mogelijk om hun privégegevens te wijzigen en zelfs stadionverboden te verwijderen.
Dat de gegevens van de supporters met een stadionverbod op straat liggen, is volgens Bart Schermer, hoogleraar Privacy en Cybercrime bij de Universiteit Leiden, ook zeer slecht nieuws. "Deze informatie kan tegen je worden gebruikt", benadrukt hij. "Potentiële werkgevers zullen niet snel iemand aannemen die een stadionverbod heeft, vooral niet in specifieke functies. Het zegt toch indirect iets over een persoon."
Volgens clubwatcher Lentin Goodijk is er nog nooit zo'n groot datalek bij een Eredivisieclub geweest. "Dit is echt slecht", reageert hij. "Ajax is verantwoordelijk voor de veiligheid en privacy van zijn supporters, ook op digitaal gebied. Daar is iets enorm misgegaan."
