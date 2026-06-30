Ajax bevestigt definitief vertrek van drie huurlingen: "Bedankt"

Ajax heeft definitief afscheid genomen van drie huurlingen. Takehiro Tomiyasu, Oleksandr Zinchenko en Viteszlav Jaros zullen niet terugkeren bij de Amsterdammers.

Dat de drie huurlingen niet zouden terugkeren, was al langer bekend. De contracten van de spelers liepen af. Het definitieve vertrek is dinsdagavond wereldkundig gemaakt door de Amsterdammers. Vanaf woensdag kunnen zij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

"Wij bedanken Vítězslav, Takehiro en Oleksandr voor hun inzet en bijdrage voor de club. We wensen ze alle succes bij de volgende stap in hun carrière", luidt de boodschap via de officiële kanalen.