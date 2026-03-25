Ajax bevestigt hack: Amsterdamse club doet meteen aangifte
Ajax heeft bevestigd slachtoffer te zijn geweest van een datalek. Woensdagmiddag kwam RTL Nieuws met het nieuws dat informatie over seizoenkaarten en stadionverboden gestolen zijn.
Ajax heeft direct een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het incident, zo schrijft het op de clubkanalen. Ook zijn de bewuste lekken inmiddels gedicht en is de beveiliging verder aangescherpt. Daarnaast heeft de club melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aangifte gedaan. RTL Nieuws toonde aan dat het door de hack zelfs mogelijk was om seizoenkaarten over te zetten en stadionverboden aan te passen.
De club heeft de betrokkenen persoonlijk geïnformeerd. Volgens Ajax is er nog geen aanwijzing dat de gestolen gegevens verder zijn verspreid. Wel waarschuwt de club alle supporters om alert te zijn op verdachte e-mails en nooit zomaar op links te klikken of bijlagen te openen van onbekende afzenders.
