Geschreven door Jessica Westdijk 22 feb 2020 om 19:02

De komst van Antony naar Ajax is nu écht helemaal rond. De club heeft zijn komst inmiddels zelf ook bevestigd. Er ligt een contract tot medio 2025 voor hem klaar.

De transfersom die Ajax aan Sao Paulo betaalt, is uitgekomen op €15,75 miljoen. Dat kan door middel van bonussen nog oplopen tot maximaal €21,75 miljoen. De 19-jarige aanvaller is daarmee niet direct de duurste aankoop van Ajax allertijden. Miralem Sulejmani en Daley Blind kwamen voor hogere bedragen naar Ajax.

Marc Overmars is in ieder geval blij met de komst van de Braziliaan, vertelt hij op Ajax.nl: “We moeten nog een aantal maanden geduld hebben voordat Antony hier kan beginnen, maar we hebben met hem een creatieve speler in huis gehaald die voorin op alle posities uit de voeten kan. Het staat vast dat ook komende zomer spelers van ons gaan vertrekken. Daar moeten we op vooruit lopen, dus is het mooi dat het gelukt is deze transfer af te ronden.”