En ook Berghuis zelf is blij met de stap naar Ajax: “Ik ben 29 jaar en het was bekend dat ik graag nog een stap wilde maken. Belangrijk daarbij is dat ik mezelf sportief verder wil ontwikkelen. Bij het maken van de keuze voor mijn nieuwe club was ik naast mijn ontwikkeling als voetballer erg op zoek naar de combinatie van spelen om prijzen, spelen in de UEFA Champions League en in beeld blijven bij Oranje. Bij Ajax denk ik dat dit allemaal samenvalt.”