Ajax bevestigt transfer Godts naar PSG en maakt transfersom bekend

Technisch directeur Jordi Cruijff had de Belg liever in Amsterdam gehouden, maar ziet ook waarom de transfer tot stand is gekomen. "Mika is een erg goede speler met hele specifieke kwaliteiten, we gaan hem dan ook ontzettend missen", aldus Cruijff op de clubsite van Ajax. "We wilden hem niet kwijt en hadden hem natuurlijk liever nog een seizoen hier gehouden."

Toch komt de interesse van PSG volgens Cruijff niet als een verrassing. "Als je bij Ajax zo goed presteert, dan komen clubs van dit kaliber voorbij. PSG won de afgelopen twee jaar de Champions League en is regerend landskampioen van Frankrijk. Mika krijgt dus de kans bij een absolute internationale topclub."