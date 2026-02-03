Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax bevestigt uitgaande transfer: "In deze fase van zijn carrière"

Amber
bron: Ajax
Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ajax verhuurt Charlie Setford tot het einde van het seizoen aan MK Dons FC, dat uitkomt in de Engelse League Two. Dat heeft de club bevestigd via de eigen kanalen.

De 21-jarige doelman zal het lopende seizoen voor MK Dons spelen, dat momenteel vierde staat in League Two. De Engelse club heeft tevens een optie tot koop bedongen. Setford ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2027. Hij debuteerde in 2021 namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en speelde sindsdien 56 wedstrijden voor de beloften, maar dit seizoen kwam hij nog niet in actie.

Marijn Beuker, Directeur Voetbal bij Ajax, licht de keuze toe: "Voor Charlie is het in deze fase van zijn carrière belangrijk om als eerste doelman veel speelminuten te maken en de verhuur aan MK Dons biedt hierbij uitkomst. Hopelijk kan Charlie in Engeland veel minuten maken en zo zijn ontwikkeling voortzetten. We hebben hem veel succes gewenst."

Gerelateerd:
Maher Carrizo

Carrizo lijkt Ajax-transfer te bevestigen: "Ik neem afscheid"

0
Sergi Altimira

'Ajax krijgt in zoektocht naar middenvelder ook nee van Betis'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Jong Ajax Charlie Setford
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties