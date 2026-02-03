Ajax bevestigt uitgaande transfer: "In deze fase van zijn carrière"

Ajax verhuurt Charlie Setford tot het einde van het seizoen aan MK Dons FC, dat uitkomt in de Engelse League Two. Dat heeft de club bevestigd via de eigen kanalen .

De 21-jarige doelman zal het lopende seizoen voor MK Dons spelen, dat momenteel vierde staat in League Two. De Engelse club heeft tevens een optie tot koop bedongen. Setford ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2027. Hij debuteerde in 2021 namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en speelde sindsdien 56 wedstrijden voor de beloften, maar dit seizoen kwam hij nog niet in actie.

Marijn Beuker, Directeur Voetbal bij Ajax, licht de keuze toe: "Voor Charlie is het in deze fase van zijn carrière belangrijk om als eerste doelman veel speelminuten te maken en de verhuur aan MK Dons biedt hierbij uitkomst. Hopelijk kan Charlie in Engeland veel minuten maken en zo zijn ontwikkeling voortzetten. We hebben hem veel succes gewenst."