"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax bevestigt vertrek van Akpom; huurtransfer met optie tot koop

Joram
bron: Ajax
Chuba Akpom
Chuba Akpom Foto: © BSR Agency

Ajax heeft het vertrek van Chuba Akpom zondagavond bevestigd. De 29-jarige spits gaat op huurbasis naar Ipswich Town.

De Engelse club heeft ook een optie tot koop bedongen op de aanvaller. Ipswich Town speelt dit seizoen weer in de Championship, nadat het vorig seizoen degradeerde uit de Premier League. De club heeft een optie om hem volgend jaar definitief over te nemen. Hoe hoog deze afkoopclausule is, dat is nog niet bekend.

"Chuba is een topprofessional en een harde werker", zegt technisch directeur Alex Kroes op de clubsite van Ajax. "De tijdelijke overstap naar Ipswich Town FC biedt hem een mooie kans om wekelijks zijn kwaliteiten te laten zien. We hopen dat hij met zijn doelpunten een belangrijke rol kan spelen in hun jacht op promotie naar de Premier League. Wij wensen Chuba veel succes en plezier in Engeland – we blijven hem met interesse volgen", aldus Alex Kroes. 

Ronald Koeman junior

Koeman jr. verrast door Ajax: "Had ik niet verwacht, echt bizar"

0
Wout Weghorst en Youri Baas

Baas heeft duidelijke positie-voorkeur: "De trainer weet dat wel"

0
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Chuba Akpom Alex Kroes
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Stand
# Team GS DS P
2 Fortuna Sittard 1 0 1
3 NEC Nijmegen 0 0 0
4 FC Twente 0 0 0
5 Ajax 0 0 0
6 NAC Breda 0 0 0
7 PSV 0 0 0
8 FC Utrecht 0 0 0
