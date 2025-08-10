Ajax bevestigt vertrek van Akpom; huurtransfer met optie tot koop

De Engelse club heeft ook een optie tot koop bedongen op de aanvaller. Ipswich Town speelt dit seizoen weer in de Championship, nadat het vorig seizoen degradeerde uit de Premier League. De club heeft een optie om hem volgend jaar definitief over te nemen. Hoe hoog deze afkoopclausule is, dat is nog niet bekend.

"Chuba is een topprofessional en een harde werker", zegt technisch directeur Alex Kroes op de clubsite van Ajax. "De tijdelijke overstap naar Ipswich Town FC biedt hem een mooie kans om wekelijks zijn kwaliteiten te laten zien. We hopen dat hij met zijn doelpunten een belangrijke rol kan spelen in hun jacht op promotie naar de Premier League. Wij wensen Chuba veel succes en plezier in Engeland – we blijven hem met interesse volgen", aldus Alex Kroes.