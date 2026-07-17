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Ajax bevestigt vertrekt van negentienjarige aanvaller naar Qatar

Joram
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel Foto: © Pro Shots

Ajax en Al-Ahli SC hebben een akkoord bereikt over de transfer van Don O'Niel. De negentienjarige aanvaller maakt de overstap naar de club uit Saudi-Arabië en laat Amsterdam achter zich.

O'Niel was sinds zijn zesde actief binnen de jeugdopleiding van Ajax. De geboren Amsterdammer doorliep verschillende jeugdelftallen en groeide uiteindelijk door tot Jong Ajax.

Zijn debuut in het betaald voetbal maakte de vleugelspeler op 10 mei 2024 in het Keuken Kampioen Divisie-duel van Jong Ajax met Jong AZ. In totaal kwam O'Niel 38 keer in actie voor Jong Ajax, waarin hij acht doelpunten maakte.

De aanvaller had bij Ajax nog een contract tot medio 2028, maar vervolgt zijn loopbaan nu bij Al-Ahli SC. Dat meldt Ajax vrijdag op de clubsite.

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