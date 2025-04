Ajax bewierookt: "Ze zijn dit seizoen weer onomstreden de beste"

Ajax won zondag de topper van PSV en ligt op koers om kampioen te worden. "Over Ajax is dit seizoen vaak gezegd dat ze niet ‘de beste’ zijn", schrijft Mossou in het Algemeen Dagblad. "PSV heeft kwalitatief veel betere spelers, klonk het dan, en Feyenoord eigenlijk ook. Ajax boekte weliswaar goede resultaten onder Francesco Farioli, dat deed het met voetbal dat in Nederland als ‘niet goed’ of zelfs als ‘niet om aan te gluren’ werd beschouwd."

Voor Mossou is het inmiddels duidelijk. "Het is alweer bijna april 2025 - en inmiddels valt er geen andere conclusie te trekken dat Ajax de beste is. Het staat nota bene negen punten voor op PSV. Het won dit seizoen alle vier zijn traditionele topwedstrijden - en geen enkele keer was dat onverdiend", somt hij op. "Het aloude ‘Wij zijn Ajax wij zijn de beste’ kan weer worden afgestoft. Dit seizoen is Ajax weer onomstreden de beste."