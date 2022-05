Geschreven door Idse Geurts 25 mei 2022 om 10:05

Ajax toont vergaande interesse in Giovani Henrique. Naar verluidt hebben de Amsterdammers zelfs al een bod uitgebracht op de Braziliaanse rechtsbuiten. Dit meldt journalist Jorge Nicola in een video. Bij Ajax wordt Giovani gezien als een mogelijke opvolger voor Antony. Antony staat immers in de nadrukkelijke belangstelling van meerdere internationale topclubs.

Volgens Nicola heeft Ajax zeventien miljoen euro over voor Giovani. “Ajax bood zeventien miljoen euro voor Giovani, één van de grootste beloften bij Palmeiras”, vertelt de journalist. “Het is de tweede poging van Ajax voor hem. Aan het begin van het jaar boden ze twaalf miljoen, maar dat vond Palmeiras te weinig. Ajax ziet in Giovani de ideale opvolger van Antony, over wie wordt onderhandeld met Manchester United”, besluit Nicola.

Hoewel er in Nederland vrij weinig bekend is over Giovani, blijkt hij in zijn eigen land dus als een enorm talent te boek te staan. Dit seizoen was de achttienjarige aanvaller in dertien duels al goed voor acht doelpunten en vier assists. Deze statistieken beloven in elk geval veel goeds. Wellicht kan Giovani net zo’n succes worden als David Neres en Antony voor hem.