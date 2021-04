Geschreven door Jessica Westdijk 17 apr 2021 om 20:04

Ajax wordt al een tijdje in verband gebracht met Kamaldeen Sulemana, een 19-jarige aanvaller, die op dit moment uitkomt voor FC Nordsjaelland.

L’Equipe en France Football melden dat ook Olympique Lyon hem in het vizier heeft, maar dat Ajax er het beste voor staat. Er zou vanuit Amsterdam al een bod van € 11,5 miljoen op tafel liggen. Of dat genoeg is, zal deze zomer moeten blijken. Naast Lyon zouden ook Manchester United en Bayer Leverkusen interesse hebben. Wat in het voordeel van Ajax kan zijn, is dat Sulemana’s landgenoot én voormalig teamgenoot bij Nordsjaelland Mohammed Kudus hem het één en ander kan vertellen over de club.

Sulemana maakte dit seizoen 7 goals en gaf 6 assists in 23 wedstrijden. Hij ligt nog tot eind 2024 vast in Denemarken.