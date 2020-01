Geschreven door Jessica Westdijk 20 jan 2020 om 22:01

Volgens journalist Victoria Najda van Radio del Plata zou Ajax opnieuw serieus rondkijken in Argentinië. Sterker nog, de Amsterdammers zouden zelfs al een bod van €15 miljoen op tafel hebben gelegd bij River Plate.

Met dat bod zou Ajax Juan Fernando Quintero in willen lijven. De aanvallende middenvelder zou een afkoopsom van €22 miljoen in zijn contract hebben staan, maar volgens de Argentijnse journalist is River Plate bereid het aanbod van Ajax serieus in overweging te nemen.

Vorig jaar verlengde Quintero zijn contract bij River Plate nog tot medio 2022. Het afgelopen jaar kwam hij echter weinig aan spelen toe, met name door een kruisbandblessure. Die hield heb een half jaar aan de kant. Sinds een paar weken in de Colombiaans international weer fit. Zoals je kan verwachten wanneer Ajax interesse toont, zijn er meer kapers op de kust. River Plate zou recent een bod van Genoa hebben afgeslagen.

Quintero is overigens geen onbekende in Europa. Hij speelde al bij Pescara in Italië en later nog bij FC Porto en Stade Rennes. In 2018 keerde hij terug naar Latijns-Amerika en sindsdien komt hij dus uit voor River Plate, waar hij tot nu to 53 duels voor speelde. Daarin kwam hij tot 9 goals en 6 assists.