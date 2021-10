Geschreven door Idse Geurts 01 okt 2021 om 15:10

Ajax kampt met leveringsproblemen van het derde tenue. De club heeft nu in een mail excuses gemaakt richting de fans. “We willen beginnen met het aanbieden van onze excuses voor de vertraagde levering van je order en de beperkte bereikbaarheid van Ajax Fancare”, zo citeert supportersvereniging Ajax Life. “De eerlijkheid gebiedt ons aan te geven dat we momenteel problemen hebben bij het leveren van de shirts”, vervolgt Ajax.¬†Ook blijkt er nog niets duidelijk te zijn over een nieuwe leverdatum. De club stelt dat de fans hierover volgende week nieuwe informatie krijgen.

In augustus presenteerde Ajax het derde shirt. Het ‘Bob Marley-shirt’ resulteerde gelijk in veel enthousiasme onder de fans. De lancering zorgde ervoor dat de fanshop volledig plat kwam te liggen. Ook stonden er buiten de Johan Cruijff ArenA rijen fans, die allemaal een shirt wilde bemachtigen. Kortom, het is te hopen dat Ajax snel de levering op orde krijgt. Dan zal de ArenA snel volzitten met supporters in hun nieuwe tenue.