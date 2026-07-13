'Ajax biedt miljoenen voor middenvelder, flinke concurrentie'
Ajax heeft naar verluidt een eerste poging gewaagd om Azzedine Ounahi naar Amsterdam te halen. Volgens X-gebruiker WFCGRONINGEN hebben de Amsterdammers een openingsbod uitgebracht op de 26-jarige middenvelder van Girona, maar is een akkoord nog ver weg.
Het eerste voorstel van Ajax zou een totale waarde van maximaal vijftien miljoen euro vertegenwoordigen. Daarbij gaat het volgens de berichtgeving om een vaste transfersom van 9,5 tot 10 miljoen euro, aangevuld met 4 tot 5 miljoen euro aan relatief eenvoudig te behalen bonussen. Girona heeft vooralsnog echter geen groen licht gegeven. "Girona niet makkelijk en nog geen volle vertrouwen in een deal", meldt WFCGRONINGEN.
De interesse van Ajax in Ounahi kwam zaterdag al naar buiten via transferjournalist Fabrizio Romano. Hij meldde dat de Amsterdammers in gesprek zijn met Girona over een transfer van de Marokkaanse international. De middenvelder beschikt over een contract tot de zomer van 2030, waarin een afkoopclausule van 25 miljoen euro is opgenomen. Ajax probeert de speler voor een lager bedrag los te weken.
Volgens WFCGRONINGEN ziet Ounahi zelf een overstap naar Ajax zitten. Wel krijgt de Amsterdamse club stevige concurrentie. Ook clubs uit Italië, Engeland, Frankrijk en Saudi-Arabië zouden belangstelling hebben voor de middenvelder.
Ounahi speelt pas sinds de zomer van 2025 voor Girona, dat hem destijds voor ongeveer zes miljoen euro overnam van Olympique Marseille. In zijn eerste seizoen in Spanje kwam hij in 24 competitiewedstrijden tot vijf doelpunten en drie assists. Ondanks zijn bijdrage kon hij niet voorkomen dat Girona degradeerde uit La Liga.
Deze zomer maakte Ounahi bovendien indruk op het WK met Marokko. De middenvelder kwam in alle zes de wedstrijden van zijn land in actie en was in de achtste finale tegen gastland Canada met twee doelpunten een van de uitblinkers bij de 0-3 overwinning.
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