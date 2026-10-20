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'Ajax biedt transfervrije oud-speler de kans om mee te trainen'

Joram
Oleksandr Zinchenko verlaat geblesseerd het veld bij Ajax
Oleksandr Zinchenko verlaat geblesseerd het veld bij Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax geeft Oleksandr Zinchenko de mogelijkheid om zijn conditie verder op peil te brengen bij de selectie. De Telegraaf meldt dat de Oekraïner dinsdag terugkeert op sportcomplex De Toekomst om mee te trainen. De verdediger zit zonder club, nadat Ajax besloot zijn aflopende contract niet te verlengen.

Zinchenko kende een ongelukkige start van zijn periode in Amsterdam. Bij zijn basisdebuut voor Ajax liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij lange tijd aan de kant stond. Inmiddels is hij ver gevorderd in zijn revalidatie en lijkt hij binnenkort weer volledig met de groep te kunnen trainen.

"Vooralsnog is er niet over een contract gesproken", schrijft De Telegraaf. Voor Zinchenko kan de terugkeer op het trainingsveld een volgende stap betekenen richting een vervolg van zijn carrière. De 75-voudig international speelde eerder voor onder meer Manchester City, Arsenal en Nottingham Forest. Ook de Eredivisie kent hij al: voordat hij naar Ajax kwam, speelde hij een seizoen op huurbasis voor PSV.

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