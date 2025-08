'Ajax bijna akkoord over transfer Itakura': "Begin volgende week"

Lucas Weening verwacht dat Ko Itakura 'begin volgende week' speler van Ajax is. "In Amsterdam hebben ze goede hoop op de komst van Itakura. De verwachting is dat Ajax en Borussia Mönchengladbach op korte termijn een akkoord bereiken", schrijft de doorgaans betrouwbare transfergoeroe via X.

Sam Planting toont zich op de website van VI vol lof over de voormalig FC Groningen-verdediger. "Het leven van een centrumverdediger in de Bundesliga kan zwaar zijn", schrijft hij. "Doordat het merendeel van de ploegen (waaronder Gladbach) flink hoog druk op de vijandelijke helft wil zetten én het baltempo moordend hoog ligt, moeten spelers in de laatste linies comfortabel en alert kunnen zijn met enorme ruimtes in de eigen rug", aldus Goodijk.

"In dat opzicht vormen de Duitse jaren voor Itakura een ideale leerschool voor het risicovolle volle-bak-druk-voetbal dat Heitinga met Ajax wil spelen", constateert hij. "Waar Itakura qua startsnelheid ietwat doorsnee is, maakt hij dat doorgaans op het vlak van spelinzicht, anticipatie en besluitvaardigheid ruimschoots goed. Pas bij momenten van grote chaos of improvisatie oogt het atletisch vermogen van Itakura soms wat kwetsbaar", besluit Goodijk.