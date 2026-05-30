Ajax bijna bovenaan in ranglijst eigen jeugdspelers in hoofdmacht
Uit door ESPN gepubliceerde cijfers blijkt dat Ajax op de derde plaats staat in de Eredivisie als het gaat om speelminuten voor spelers uit de eigen jeugdopleiding. De Amsterdammers komen uit op 35,7% van de totale beschikbare speeltijd en staan daarmee net achter koploper AZ en FC Groningen.
Voor deze statistiek worden spelers als ‘eigen jeugd’ beschouwd wanneer zij deel hebben uitgemaakt van een jeugdteam van de club. Spelers die uitsluitend voor een Jong-team hebben gespeeld, worden hierbij niet meegerekend, omdat deze elftallen al actief zijn binnen het betaald voetbal.
Ranglijst speeltijd eigen jeugdspelers
1. AZ 42,2%
2. FC Groningen 40,4%
3. Ajax 35,7%
4. FC Twente 31,3%
5. FC Volendam 26,5%
6. Sparta Rotterdam 19,4%
7. sc Heerenveen 18,4%
8. Feyenoord 18,3%
9. Heracles Almelo 15%
10. Excelsior 11,4%
11. PEC Zwolle 10,7%
12. NAC Breda 10,1%
13. FC Utrecht 6,7%
14. PSV 5,7%
15. N.E.C. 3,9%
16. Fortuna Sittard 0,7%
17. Telstar 0,6%
18. Go Ahead Eagles 0,2%
