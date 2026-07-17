Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax bijna rond met middenvelder, Saudische club meldt zich'

Amber
bron: Gianluigi Longari
Azzedine Ounahi
Azzedine Ounahi Foto: © BSR Agency

Ajax krijgt serieuze concurrentie in de jacht op Azzedine Ounahi. Volgens journalist Gianluigi Longari heeft ook Al Ittihad zich gemeld voor de 26-jarige middenvelder van Girona, terwijl de Amsterdammers al vergevorderd zouden zijn in de gesprekken met de Marokkaan.

Longari, die vorige week als eerste meldde dat Ajax concreet werk maakte van Marcos Leonardo, schrijft dat de club uit Amsterdam 'bijna een definitief akkoord' heeft bereikt met Ounahi over de persoonlijke voorwaarden. Over de onderhandelingen tussen Ajax en Girona is vooralsnog weinig bekend.

Wel is duidelijk dat de transfersom een belangrijk struikelblok vormt. Volgens Fabrizio Romano bevat het contract van Ounahi een afkoopclausule van 25 miljoen euro. Ajax is niet bereid dat bedrag te betalen en probeert daarom met Girona een lagere transfersom overeen te komen.

Trainer Míchel zou de komst van Ounahi nadrukkelijk toejuichen. De twee werkten afgelopen seizoen samen bij Girona, waar de middenvelder in de zomer van 2025 na zijn vertrek bij Olympique Marseille terechtkwam. De Spaanse club betaalde destijds zes miljoen euro voor de 55-voudig international van Marokko.

Met de interesse van Al Ittihad krijgt Ounahi er echter een financieel zeer krachtige gegadigde bij. De Saudische topclub beschikt over aanzienlijk meer financiële slagkracht dan Ajax en kan zowel qua transfersom als salaris een aantrekkelijk aanbod doen. Of de middenvelder zelf openstaat voor een overstap naar Saudi-Arabië, is vooralsnog niet duidelijk. Ounahi ligt nog tot medio 2030 vast bij Girona, dat na de degradatie van vorig seizoen uitkomt op het tweede niveau van Spanje.

Gerelateerd:
Roony Bardghji

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

0
Mika Godts

'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws