'Ajax bijna rond met middenvelder, Saudische club meldt zich'

Ajax krijgt serieuze concurrentie in de jacht op Azzedine Ounahi. Volgens journalist Gianluigi Longari heeft ook Al Ittihad zich gemeld voor de 26-jarige middenvelder van Girona, terwijl de Amsterdammers al vergevorderd zouden zijn in de gesprekken met de Marokkaan.

Longari, die vorige week als eerste meldde dat Ajax concreet werk maakte van Marcos Leonardo, schrijft dat de club uit Amsterdam 'bijna een definitief akkoord' heeft bereikt met Ounahi over de persoonlijke voorwaarden. Over de onderhandelingen tussen Ajax en Girona is vooralsnog weinig bekend.

Wel is duidelijk dat de transfersom een belangrijk struikelblok vormt. Volgens Fabrizio Romano bevat het contract van Ounahi een afkoopclausule van 25 miljoen euro. Ajax is niet bereid dat bedrag te betalen en probeert daarom met Girona een lagere transfersom overeen te komen.