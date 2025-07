'Ajax bindt talentvolle rechtsbuiten (19)': "De krabbel staat"

Ajax komt waarschijnlijk vandaag met mooi nieuws naar buiten. Het hing al even in de lucht, maar Jan Faberski heeft een nieuw contract getekend in Amsterdam. Dat nieuws meldt Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad op X.

"De krabbel staat sinds vanmiddag", schrijft hij. "Jan Faberski is tot medio 2030 verbonden aan Ajax. De Poolse rechtsbuiten had nog een verbintenis tot de zomer van 2028 in de Johan Cruijff ArenA.

Eind juni werd al duidelijk dat negentienjarige vleugelaanvaller een mondeling akkoord had bereikt over een nieuw contract. Het is niet duidelijk wanneer Ajax met het nieuws naar buiten komt, maar het tekenmoment zou dus al zijn geweest. Faberski kwam afgelopen seizoen uit voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij vier keer scoorde en drie assists gaf in 34 wedstrijden. Ajax nam de Pool in de zomer van 2022 over van Jagiellonia.