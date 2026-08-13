Ajax blameert zich, maar gaat naar play-offs Conference League
Ajax heeft zich donderdagavond geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. De Amsterdammers speelden in Ierland met 2-2 gelijk tegen Shelbourne, maar dat was voldoende na de eerdere 3-1 overwinning in de Johan Cruijff ArenA.
Ajax kwam na twintig minuten op voorsprong. Julian Brandt gaf een lage voorzet, waarna Daley Blind besloot over de bal heen te stappen. Daardoor rolde de bal rechtstreeks het doel in en kwam Brandt op het scorebord: 0-1.
Vier minuten later was de stand alweer gelijk. Een afstandsschot van Caffrey werd van richting veranderd en vloog vervolgens in de kruising: 1-1. Ajax herstelde zich snel en kwam in de 39ste minuut opnieuw op voorsprong. Anton Gaaei haalde hard uit en schoot de bal overtuigend tegen de touwen.
In de 65ste minuut dacht Shelbourne opnieuw te scoren. Mbeng tikte de bal eenvoudig binnen, maar zijn treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd. De thuisploeg bleef aandringen en kreeg in de slotfase alsnog de gelijkmaker. In de 85ste minuut krulde Moore de bal op fraaie wijze in de verre hoek, waardoor het 2-2 werd.
Daar bleef het bij. Ajax plaatst zich daardoor voor de laatste voorronde van de Conference League met een 3-5 overwinning over twee wedstrijden.
Opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind (Baas 46'), Wijndal (Henrique 69'); Mokio, Regeer, Brandt (Ouazane 57'); Carrizo, Leonardo (Tolu 57'), Edvardsen (Janse 69').
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