Ajax blameert zich, maar gaat naar play-offs Conference League

Ajax heeft zich donderdagavond geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. De Amsterdammers speelden in Ierland met 2-2 gelijk tegen Shelbourne, maar dat was voldoende na de eerdere 3-1 overwinning in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax kwam na twintig minuten op voorsprong. Julian Brandt gaf een lage voorzet, waarna Daley Blind besloot over de bal heen te stappen. Daardoor rolde de bal rechtstreeks het doel in en kwam Brandt op het scorebord: 0-1.

Vier minuten later was de stand alweer gelijk. Een afstandsschot van Caffrey werd van richting veranderd en vloog vervolgens in de kruising: 1-1. Ajax herstelde zich snel en kwam in de 39ste minuut opnieuw op voorsprong. Anton Gaaei haalde hard uit en schoot de bal overtuigend tegen de touwen.