'Ajax blijft Arsenal-speler volgen voor mogelijke zomertransfer'

Ajax denkt nog steeds aan een mogelijke komst van Christian Nørgaard. De 31-jarige Deen kon deze winter niet komen, maar de Amsterdamse club houdt hem in de gaten, zo meldt The Sun .

Ajax zocht deze winter naar een ervaren verdedigende middenvelder en had Nørgaard ook op het lijstje staan. Arsenal wilde hem midden in het seizoen echter niet laten gaan. In de zomer kan dat anders zijn, omdat Nørgaard weinig speeltijd krijgt bij de Engelse club.

Tot nu toe speelde hij slechts 32 minuten in vier korte invalbeurten in de competitie. Hoewel hij nog een plek bij Arsenal heeft, kan dat kansen bieden voor een overstap naar Amsterdam. Ajax volgt de Deense speler goed, maar ook andere clubs uit de Premier League hebben belangstelling. Arsenal betaalde afgelopen zomer 11,6 miljoen euro aan Brentford voor de Deense international.