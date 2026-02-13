Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax blijft Arsenal-speler volgen voor mogelijke zomertransfer'

Joram
bron: The Sun
Christian Nørgaard
Christian Nørgaard Foto: © Pro Shots

Ajax denkt nog steeds aan een mogelijke komst van Christian Nørgaard. De 31-jarige Deen kon deze winter niet komen, maar de Amsterdamse club houdt hem in de gaten, zo meldt The Sun.

Ajax zocht deze winter naar een ervaren verdedigende middenvelder en had Nørgaard ook op het lijstje staan. Arsenal wilde hem midden in het seizoen echter niet laten gaan. In de zomer kan dat anders zijn, omdat Nørgaard weinig speeltijd krijgt bij de Engelse club.

Tot nu toe speelde hij slechts 32 minuten in vier korte invalbeurten in de competitie. Hoewel hij nog een plek bij Arsenal heeft, kan dat kansen bieden voor een overstap naar Amsterdam. Ajax volgt de Deense speler goed, maar ook andere clubs uit de Premier League hebben belangstelling. Arsenal betaalde afgelopen zomer 11,6 miljoen euro aan Brentford voor de Deense international.

Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!

Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Youri Regeer

Youri Regeer verrast door Ajax-plannen: "Het is dat jij het zegt"

0
Ajax-fans met een heerlijke sfeeractie

Wint Ajax van Fortuna Sittard? BetMGM pakt uit met fraaie odds

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Jordi Cruijff

Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties