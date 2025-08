Ajax blijft Feyenoord en PSV ruim voor op transfermarkt: "Fenomeen"

Ajax kreeg in het verleden al eens 75 miljoen euro voor Matthijs de Ligt en 85 miljoen euro voor Frenkie de Jong. Zij lieten zich zien in de Champions League, waardoor hun transferwaarde de lucht in schoot. "Dat hele Champions League-seizoen was indrukwekkend en zonder die sensationele optredens tegen Benfica, Bayern München, Real Madrid en Juventus zou Ajax nooit zulke bedragen hebben geïncasseerd voor zijn toptalenten", schrijft de journalist van De Telegraaf.

"Vanuit historisch perspectief speelt mee dat Ajax als club naam en faam verwierf in de jaren zeventig met Johan Cruijff als de beste voetballer die ons land ooit heeft voortgebracht. Daarna groeide de Ajax-opleiding uit tot een fenomeen met internationale uitstraling. Nog altijd heerst in het buitenland dat beeld", vervolgt Van der Kraan, die ziet dat Feyenoord en PSV er in dat opzicht minder opstaan.

"Feyenoord en PSV hebben hun zaken qua verkopen de laatste seizoenen aardig op orde. Maar zowel in Eindhoven als in Rotterdam blijven de prijzen voor hun beste spelers schommelen rond de 35 miljoen euro als buitenlandse clubs op de deur kloppen. Beide clubs zullen in Europa moeten presteren over een langere periode om de waarde van hun spelers te laten stijgen. Een kampioenschap in de Eredivisie alleen zet geen zoden aan de dijk."