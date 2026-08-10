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'Ajax blijft geïnteresseerd in Spaanse doelpuntenmaker (24)'

Max
bron: Mundo Deportivo
Sergio Arribas
Sergio Arribas Foto: © BSR Agency

Ajax heeft naar verluidt nog altijd interesse in Sergio Arribas. Dat schrijft het Spaanse Mundo Deportivo maandagochtend. 

Arribas staat volgens Spaanse media al even op het lijstje bij Ajax, maar de club uit Amsterdam lijkt vooralsnog niet concreet voor de middenvelder. Eerder werden ook Real Betis en Benfica al aan de Spaanse doelpuntenmaker gelinkt.

Volgens MD is Arribas nog niet vertrokken bij Almeria vanwege de hoge vraagprijs. De nummer drie van de Seguna Division van vorige seizoen zou meer dan twintig miljoen euro willen voor de aanvallende middenvelder. Zijn contract loopt nog tot medio 2029.

Het is afwachten of Ajax daadwerkelijk actie gaat ondernemen om Arribas naar Amsterdam te halen. Het jeugdproduct uit de opleiding van Real Madrid was vorig seizoen met 25 doelpunten topscorer op het tweede niveau in Spanje en zou ook gehuurd kunnen worden. 

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