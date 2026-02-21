Meldingen
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax blijft vierde na gelijkspel tegen sterke concurrent NEC

Bjorn
Mika Godts juicht na zijn doelpunt
Mika Godts juicht na zijn doelpunt Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zaterdagavond een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen NEC. In Amsterdam eindigde het duel tussen de nummers vier en drie in 1-1.

NEC was in de eerste helft de bovenliggende partij in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax weinig grip op de wedstrijd kreeg. Toch lukte het de Amsterdammers om stand te houden. Ajax had daarbij ook hulp van de VAR, want de openingstreffer van Sami Ouaissa werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel van Ajax-huurling Ahmetcan Kaplan. Kaplan zag daarna nog een kopbal door Youri Regeer van de lijn gehaald worden.

Tegen de verhouding in kwam Ajax vlak voor rust op voorsprong. Mika Godts, die al wekenlang belangrijk is voor de Amsterdammers, frommelde raak uit de rebound. In de tweede helft ging NEC op jacht naar de gelijkmaker en drong Ajax terug. Ajax-doelman Maarten Paes moest veelvuldig in actie komen, maar had geen antwoord op een frommeldoelpunt van Darko Nejasmic, 1-1. Ouaissa was daarna dicht bij de 1-2, maar de paal voorkwam een treffer. Ajax hield stand, mede dankzij Paes, die nog goed redde op een kopbal van Kaplan.

Ajax - NEC 1-1 (1-0)
39' 1-0 Godts
57' 1-1 Nejasmic

Opstelling Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal (65' Tomiyasu); Regeer (77' Gloukh), Steur, Fitz-Jim (65' Mokio); Bounida (84' Berghuis), Dolberg (65' Weghorst) en Godts.

Opstelling NEC: Crettaz; Dasa, Sandler (69' Fonville), Kaplan; Ouaissa, Nejasmic, Sano, Önal (64' El Kachati); Chery, Linssen (64' Danilo) en Lebreton.

