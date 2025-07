Ajax blundert: Persbericht kondigt mogelijk onbekende transfer aan

Ajax bevestigde vrijdag de uitgaande transfer van Borna Sosa naar het Engelse Crystal Palace, maar deed dat niet zonder slordigheid. Oplettende fans merkten een opvallende fout op in het officiële persbericht van de club uit de hoofdstad. Daarin werd onterecht vermeld dat Sosa het afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor Cardiff City, terwijl hij in werkelijkheid actief was bij het Italiaanse Torino.