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Ajax-boegbeeld Davy Klaassen ziet marktwaarde wederom dalen

Amber
bron: Transfermarkt
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © BSR Agency

Davy Klaassen kende een lastig seizoen met Ajax. De 33-jarige middenvelder, icoon van de Amsterdammers, zag daardoor zijn marktwaarde wederom dalen. Dat meldt Transfermarkt.

De ervaren kracht was op het hoogtepunt van zijn carrière 22 miljoen euro waard. Dat was tijdens zijn beginperiode bij Werder Bremen. In april 2020 daalde Klaassen naar een marktwaarde van twaalf miljoen euro.

Na zijn terugkeer bij Ajax in 2020 zette Klaassen de stijgende lijn weer in, maar de afgelopen jaren ziet de middenvelder iedere keer zijn transferwaarde dalen. Inmiddels wordt de transferwaarde van Klaassen geschat op twee miljoen euro. 

Zo laag is de marktwaarde van de middenvelder niet meer geweest sinds 2013. 

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