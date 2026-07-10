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Ajax boekt eerste winst onder Míchel na late treffer tegen AEK

Thomas
bron: Ajax
Steven Berghuis
Steven Berghuis Foto: © Pro Shots

Ajax heeft de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding winnend afgesloten. De ploeg van trainer Míchel had vrijdagavond in Garderen het meeste balbezit tegen AEK Larnaca, maar wist het verschil pas diep in de tweede helft te maken. Abdellah Ouazane kroonde zich uiteindelijk tot matchwinner, terwijl ook zomeraanwinst Caio Henrique zijn eerste minuten in het Ajax-shirt maakte.

De Amsterdammers begonnen met onder anderen Mika Godts, Steven Berghuis en Owen Wijndal aan het duel en hadden voor rust het overwicht. Grote kansen bleven echter schaars. Wijndal was met een schot naast de paal het dichtst bij de openingstreffer, terwijl ook Oscar Gloukh gevaarlijk werd.

Na de pauze voerde Míchel meerdere wissels door en maakte Caio Henrique zijn officieuze debuut voor Ajax. De Amsterdammers bleven de bovenliggende partij tegen de Cyprioten, maar hadden grote moeite om het net te vinden. Pas in de 84e minuut viel de verlossende treffer. Invaller Abdellah Ouazane werd als gelegenheidsspits in stelling gebracht en profiteerde van een fout van de doelman van AEK Larnaca: 1-0.

Daarmee herstelde Ajax zich van de 1-3 nederlaag tegen Panathinaikos van een week eerder. De volgende test voor de Amsterdammers staat op woensdag 15 juli op het programma, wanneer VfL Bochum de tegenstander is.

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