Ajax boekt na enerverende tweede helft zege op Go Ahead Eagles

Ajax heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in het competitieduel tegen Go Ahead Eagles. In de Johan Cruijff Arena werd er met 2-0 gewonnen door doelpunten van Brian Brobbey en Oliver Edvardsen.

In de eerste helft gebeurde er relatief weinig. Beide teams kregen een aantal kleine kansen, die niet leidden tot groot gevaar. De grootste kans was voor Mika Godts, wiens lage schuiver net naast de goal eindigde.

Vlak na rust kreeg Bertrand Traore een levensgrote kans, echter schoof ook hij de bal aan de verkeerde kant van de paal. In de 56e minuut brak Brian Brobbey de ban en maakte hij de 1-0 voor de Amsterdammers. Tien minuten daarna kreeg Go Ahead verdediger Gerrit Nauber zijn tweede gele kaart, waardoor de ploeg uit Deventer met tien man door moest.

In de 82e minuut dacht Go Ahead op gelijke hoogte te komen. Julius Dirksen kopte een vrije trap binnen, maar bleek hands te hebben gemaakt. In de aanval die daarop volgde scoorde uitgerekend oud-Go Ahead aanvaller Oliver Edvardsen de 2-0 voor Ajax. In de blessuretijd leek de ploeg uit Deventer nog een penalty te krijgen, maar na tussenkomst van de VAR werd ook deze beslissing teruggedraaid.

Opstelling Ajax: Matheus, Hato, Baas, Kaplan ('46 Rugani), Gaaei, Klaassen, Mokio ('59 Fitz-Jim), Taylor, Godts ('79 Edvardsen), Brobbey ('59 Berghuis), Traore ('89 Konadu).