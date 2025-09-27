Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax boekt overwinning ondanks matig spel tegen sterke NAC Breda

Cherine
Ajax viert treffer tegen NAC Breda
Ajax viert treffer tegen NAC Breda Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zaterdag in de Johan Cruijff ArenA met 2-1 gewonnen van NAC Breda. De thuisploeg speelde bij vlagen slordig en had het lastig tegen de ploeg van Carl Hoefkens, die de Amsterdammers meerdere keren onder druk zetten. Toch trok de ploeg van John Heitinga aan het langste eind dankzij doelpunten van Oscar Gloukh en Kenneth Taylor. NAC eindigde de wedstrijd met tien man.

Heitinga koos in de basis voor Don-Angelo Konadu in de spits, Gloukh op het middenveld en moest het doen zonder de geblesseerde Youri Baas. Ajax begon sterk, want al bij de eerste aanval was het raak: Gloukh rondde een vloeiende combinatie af en zette de thuisploeg vroeg op voorsprong. NAC reageerde snel en kreeg na hands van Owen Wijndal een strafschop, die door Sydney van Hooijdonk werd benut: 1-1.

In de rest van de eerste helft was NAC verrassend de bovenliggende partij. De ploeg uit Breda dwong Ajax terug en kreeg kansen op meer, waaronder een tweede treffer van Van Hooijdonk. Die werd echter afgekeurd wegens buitenspel van aangever Boy Kemper. Met die meevaller voor Ajax gingen beide ploegen met een gelijke stand rusten.

Na de pauze probeerde NAC het duel naar zich toe te trekken, maar Ajax herpakte zich en kwam opnieuw op voorsprong via Kenneth Taylor. Ondanks verwoede pogingen van NAC om terug te keren in de wedstrijd, lukte dat niet meer. De rode kaart voor een NAC-speler in de slotfase maakte een gelijkspel onmogelijk, waardoor Ajax de drie punten veiligstelde.

Gerelateerd:
Davy Klaassen

Klaassen verklaart matig duel: "Dat ziet er dan heel lullig uit"

0
Kenneth Perez

Perez: "Ik vind dat je daar zelf de baas over bent als Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd