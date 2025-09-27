Ajax boekt overwinning ondanks matig spel tegen sterke NAC Breda

Ajax heeft zaterdag in de Johan Cruijff ArenA met 2-1 gewonnen van NAC Breda. De thuisploeg speelde bij vlagen slordig en had het lastig tegen de ploeg van Carl Hoefkens, die de Amsterdammers meerdere keren onder druk zetten. Toch trok de ploeg van John Heitinga aan het langste eind dankzij doelpunten van Oscar Gloukh en Kenneth Taylor. NAC eindigde de wedstrijd met tien man.

Heitinga koos in de basis voor Don-Angelo Konadu in de spits, Gloukh op het middenveld en moest het doen zonder de geblesseerde Youri Baas. Ajax begon sterk, want al bij de eerste aanval was het raak: Gloukh rondde een vloeiende combinatie af en zette de thuisploeg vroeg op voorsprong. NAC reageerde snel en kreeg na hands van Owen Wijndal een strafschop, die door Sydney van Hooijdonk werd benut: 1-1.

In de rest van de eerste helft was NAC verrassend de bovenliggende partij. De ploeg uit Breda dwong Ajax terug en kreeg kansen op meer, waaronder een tweede treffer van Van Hooijdonk. Die werd echter afgekeurd wegens buitenspel van aangever Boy Kemper. Met die meevaller voor Ajax gingen beide ploegen met een gelijke stand rusten.

Na de pauze probeerde NAC het duel naar zich toe te trekken, maar Ajax herpakte zich en kwam opnieuw op voorsprong via Kenneth Taylor. Ondanks verwoede pogingen van NAC om terug te keren in de wedstrijd, lukte dat niet meer. De rode kaart voor een NAC-speler in de slotfase maakte een gelijkspel onmogelijk, waardoor Ajax de drie punten veiligstelde.