Ajax heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de Conference League. De ploeg van Míchel Sánchez was in de Johan Cruijff ArenA met 4-0 te sterk voor FC Thun en boekte daarmee zijn derde Europese overwinning op rij.

De Amsterdammers kwamen al na vijf minuten op voorsprong dankzij Rayane Bounida, die op aangeven van Oliver Edvardsen raak schoot. Ajax kreeg vervolgens meerdere mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden, terwijl Marc ter Stegen aan de andere kant een tegentreffer voorkwam. Vijf minuten voor rust verdubbelde Marcos Leonardo de voorsprong na voorbereidend werk van Abdellah Ouazane.

Ook na de rust gingen de Amsterdammers nadrukkelijk op zoek naar meer doelpunten. Ouazane kreeg meerdere mogelijkheden, maar het was uiteindelijk Bounida die twintig minuten voor tijd met een schitterende vrije trap zijn tweede treffer van de avond maakte. Steven Berghuis bepaalde in de slotfase op fraaie wijze de eindstand op 4-0.