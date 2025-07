Ajax boekt ruime zege in doelpuntrijk oefenduel tegen Hibernian

Steven Berghuis opende na acht minuten de score namens de Amsterdammers, diezelfde Berghuis maakte er na twaalf minuten ook al 2-0 van. De Schotten vonden via Martin Boyle echter de aansluitingstreffer. Via twee goals van Mika Godts liepen de Amsterdammers echter weer uit naar een 4-1 voorsprong. Kian Fitz-Jim deed er nog een schepje bovenop en maakte in de eerste helft al de 5-1.

Na rust deed Ajax het rustiger aan, al werd er nog wel gescoord via Kaplan die in de 54ste minuut de 6-1 maakte. Junior Hoilett redde nog wat eer voor de Schotten door de 6-2 te maken. Kieran Bowie zorgde met de 6-3 voor het slotakkoord. Daar bleef het bij. John Heitinga start daardoor met een ruime zege aan zijn dienstverband als hoofdtrainer van Ajax.