'Ajax boekt toptransferbalans ondanks sportief en financieel verval'

Cherine
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax heeft de afgelopen vijf seizoenen misschien sportief wat minder gepresteerd en financieel tegenslag gekend, maar op het gebied van transfers blijft de club indrukwekkende cijfers overleggen. Over deze periode heeft Ajax een van de hoogste transferbalansen van Europa weten te realiseren. Alleen Benfica wist iets meer inkomsten uit spelersverkopen te genereren.

In totaal behaalde Ajax in de afgelopen vijf jaar bijna 263 miljoen euro aan transferinkomsten, zo laat Football Meets Data weten op X. Dat plaatst de Amsterdammers op de tweede plek, net achter het Portugese Benfica dat 276 miljoen euro verdiende. Ook AZ laat zich op dit vlak gelden; de Alkmaarders staan met ruim 167 miljoen euro op de zesde plaats. PSV (140 miljoen) en Feyenoord (139 miljoen) noteren eveneens een sterke plus en behoren tot de top-twintig in Europa.

Toch heeft Ajax het hoge financiële rendement uit transfers niet volledig kunnen vertalen naar sportief succes. Interne en externe onrust, wisselingen binnen de technische staf en het bestuur hebben het rendement op het veld beperkt. Daardoor moest de club zowel sportief als financieel enkele stappen terugnemen om de basis te herstellen.

Desondanks laat de transferbalans zien dat Ajax ook in uitdagende tijden een belangrijke speler blijft op de internationale markt. De club weet talenten aan te trekken, verder te ontwikkelen en met winst te verkopen, waarmee de basis wordt gelegd voor toekomstig succes.

