Ajax bood ex-trainer functie aan na trainerschap: "Geen oren naar"

John van ’t Schip kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periode als interim-trainer van Ajax. De oud-Ajacied nam na het ontslag van Maurice Steijn het stokje over in een van de meest turbulente seizoenen uit de clubgeschiedenis. Ondanks dat hij aanvankelijk de intentie had om daarna in een andere rol bij de club te blijven, liep dat anders.

"Hoe ik erop terugkijk? Wisselend", zei Van ’t Schip bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Ik ben blij dat ik het heb kunnen doen en ingestapt ben op het moment dat het lastig was, ook persoonlijk", doelde hij op het overlijden van zijn vrouw. "We begonnen goed en waren redelijk fit, maar het programma was vol en de selectie was niet de mijne. Daar heb ik Francesco Farioli ook veel over gehoord. Veel spelers van Sven Mislintat kregen te horen dat ze weg moesten of niet goed genoeg waren. Ze waren bereidwillig, maar als er tien of vijftien procent ontbreekt omdat dat steeds gezegd wordt, dan is dat lastig te managen. Dat ettert door. In de honeymoon-weken ging iedereen voor zijn kans en waren de resultaten goed, daarna ebde dat weg, mede door blessures."

Volgens Van ’t Schip lag er in eerste instantie een heel ander plan voor na zijn periode als hoofdtrainer. "In de fase dat ik tekende was bijna iedereen interim. De bedoeling was dat ik een soort klankbord zou worden voor de trainer. Ik zou ook Kelvin de Lang (hoofdscout, red.) en Klaas-Jan Huntelaar ondersteunen en mijn oog op De Toekomst richten. Ja, dat had ik graag gewild."

Het liep echter anders door veranderingen in de clubtop. "Toen ik klaar was als hoofdtrainer, was er veel veranderd. Alex Kroes was technisch directeur en Marijn Beuker directeur voetbal. Zij gingen het met zijn tweeën doen. Of ze mij niet meer nodig hadden? Daar kwam het een beetje op neer, ja. Er werd een andere functie voor me gevonden, de functie die Fred Grim nu doet (hoofd coaching jeugdopleiding, red.). Daar had ik geen oren naar. Uiteindelijk hebben we besloten om uit elkaar te gaan."