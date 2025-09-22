AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax bood ex-trainer functie aan na trainerschap: "Geen oren naar"

Thomas
bron: Goedemorgen Eredivisie
John van 't Schip in de Johan Cruijff Arena
John van 't Schip in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

John van ’t Schip kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periode als interim-trainer van Ajax. De oud-Ajacied nam na het ontslag van Maurice Steijn het stokje over in een van de meest turbulente seizoenen uit de clubgeschiedenis. Ondanks dat hij aanvankelijk de intentie had om daarna in een andere rol bij de club te blijven, liep dat anders.

"Hoe ik erop terugkijk? Wisselend", zei Van ’t Schip bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Ik ben blij dat ik het heb kunnen doen en ingestapt ben op het moment dat het lastig was, ook persoonlijk", doelde hij op het overlijden van zijn vrouw. "We begonnen goed en waren redelijk fit, maar het programma was vol en de selectie was niet de mijne. Daar heb ik Francesco Farioli ook veel over gehoord. Veel spelers van Sven Mislintat kregen te horen dat ze weg moesten of niet goed genoeg waren. Ze waren bereidwillig, maar als er tien of vijftien procent ontbreekt omdat dat steeds gezegd wordt, dan is dat lastig te managen. Dat ettert door. In de honeymoon-weken ging iedereen voor zijn kans en waren de resultaten goed, daarna ebde dat weg, mede door blessures."

Volgens Van ’t Schip lag er in eerste instantie een heel ander plan voor na zijn periode als hoofdtrainer. "In de fase dat ik tekende was bijna iedereen interim. De bedoeling was dat ik een soort klankbord zou worden voor de trainer. Ik zou ook Kelvin de Lang (hoofdscout, red.) en Klaas-Jan Huntelaar ondersteunen en mijn oog op De Toekomst richten. Ja, dat had ik graag gewild."

Het liep echter anders door veranderingen in de clubtop. "Toen ik klaar was als hoofdtrainer, was er veel veranderd. Alex Kroes was technisch directeur en Marijn Beuker directeur voetbal. Zij gingen het met zijn tweeën doen. Of ze mij niet meer nodig hadden? Daar kwam het een beetje op neer, ja. Er werd een andere functie voor me gevonden, de functie die Fred Grim nu doet (hoofd coaching jeugdopleiding, red.). Daar had ik geen oren naar. Uiteindelijk hebben we besloten om uit elkaar te gaan."

Gerelateerd:
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena

BREAKING | Na Danny Blind stapt er nog een RvC-lid op bij Ajax

0
Theo Janssen

Theo Janssen kritisch op elftal Ajax: "Ze zijn niet goed genoeg"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 FC Groningen 6 3 12
4 Ajax 5 6 11
5 AZ 4 5 10
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 5 8 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd