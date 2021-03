Geschreven door Jessica Westdijk 05 mrt 2021 om 10:03

Het al dan niet bij Ajax blijven van Brian Brobbey houdt de gemoederen al een tijdje bezig. De spits staat in de nadrukkelijke belangstelling van onder andere RB Leipzig.

Ajax communiceerde een paar weken geleden dat de contractonderhandelingen gestopt waren, maar alles wijst erop dat de deur toch nog op een kier staat. In dat licht is de club dan ook niet blij met uitspraken van KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma. Die raadde Brobbey een stap naar het buitenland van harte aan, omdat hij daar veel zou kunnen leren.

Dat schoot bij Overmars in het verkeerde keelgat: “De KNVB is er voor de clubs. Maar de hoogste voetbalbaas van Nederland vindt het prima als Brobbey naar het buitenland gaat. Hij zou Brian moeten adviseren bij Ajax te tekenen en moeten zorgen dat zulke spelers aan boord van clubs in de Eredivisie blijven. Ik hoop echt dat Brian en zijn zaakwaarnemer alsnog voor een nieuw contract bij Ajax kiezen. Dat is voor iedereen het beste”, aldus de technisch directeur in De Telegraaf.