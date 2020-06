Geschreven door Jessica Westdijk 05 jun 2020 om 13:06

Ajax heeft het contract van Mitchell van der Gaag open gebroken en verlengd. De trainer van Jong Ajax lag oorspronkelijk tot medio 2021 vast, dat is nu tot medio 2023.

Van der Gaag stond afgelopen seizoen voor het eerst voor de groep bij Jong Ajax en stond op een keurige vierde plek. Bovendien scoorde geen enkele andere ploeg zo vaak als Jong Ajax.

“Ik ben blij met mijn nieuwe contract en het vertrouwen dat Ajax daarmee in mij uitspreekt, zeker in deze periode. Helaas heb ik mijn 1e seizoen bij Ajax als gevolg van het coronavirus niet af kunnen maken. Maar ondanks dat heb ik in de ontwikkeling van de spelers en de resultaten die we boekten veel aanknopingspunten gezien voor volgend seizoen. Ik kijk ernaar uit de draad weer op te pakken met het team, en zo veel mogelijk spelers verder klaar te stomen voor het eerste elftal”, zo vertelt de trainer op de website van de club.