Geschreven door Jessica Westdijk 24 okt 2020 om 18:10

Ajax heeft zaterdagmiddag de grootste zege ooit geboekt in de Eredivisie. In Venlo werd het 13-0.

Het record was al in handen van Ajax en was stokoud. In 1972 versloeg Ajax Vitesse op de laatste speeldag met 12-1. Daarna werd nog slechts 1 keer in de geschiedenis de dubbele cijfers aangetikt in de Eredivisie. Dat was op de dag af 10 jaar geleden. Op 24 oktober 2010 versloeg PSV Feyenoord met 10-0.

En nu was er dus die monsterzege voor Ajax. D e goals kwamen van Traoré (5), Ekkelenkamp (2), Huntelaar (2), Blind, Tadic, Martínez en Antony.