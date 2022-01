Geschreven door Idse Geurts 06 jan 2022 om 09:01

Ajax breekt onmiddellijk het trainingskamp in Portugal af. Dit meldt de club via de officiële kanalen. Binnen de meegereisde groep zijn meerdere coronagevallen geconstateerd. Voordat de groep naar Portugal vertrok waren alle spelers en stafleden in het bezit van een negatieve testuitslag. Toch is het virus het kamp binnengeslopen. Het is echter niet duidelijk hoeveel personen zijn besmet met het coronavirus. Om een ernstige uitbraak te voorkomen, heeft de club besloten om terug te keren naar Amsterdam.

De club benadrukt dat de coronamaatregelen uitstekend zijn nageleefd tijdens het kamp. Alle spelers en stafleden hadden hun eigen kamer en er werd in kleine groepjes gedineerd. Toch mocht dit niet baten. Ook bestaat de kans dat sommige spelers in Portugal moeten achterblijven. De regels in Portugal geven aan dat er verplichte isolatie geldt wanneer iemand een positieve test aflegt. Besmette Ajacieden moeten in dat geval dus in Algarve blijven.