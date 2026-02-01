Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax brengt bod uit op Kodai Sano en biedt eigen speler aan'

Max
bron: De Telegraaf
Kodai Sano
Kodai Sano Foto: © BSR Agency

Ajax heeft een eerste bod op Kodai Sano bij NEC neergelegd. Dat schrijft de Telegraaf zondagochtend. 

Naar verluidt heeft Ajax een bod van tien miljoen euro plus Ahmetcan Kaplan voorgesteld aan NEC. De Turkse verdediger van Ajax speelt momenteel al op huurbasis in Nijmegen en maakt daar een goede indruk. Volgens de Amsterdammers is hij vijf miljoen euro waard. NEC hanteert een vraagprijs van ongeveer twintig miljoen euro voor de middenvelder, maar daar wil Ajax niet aan voldoen.

Er ligt voor Sano een contract van 4,5 jaar klaar in Amsterdam, zo klinkt het. "Hij kan een veelvoud van zijn NEC-salaris verdienen", schrijven Jeroen Kapteijns en Mike Verweij.

