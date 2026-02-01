'Ajax brengt bod uit op Kodai Sano en biedt eigen speler aan'

Naar verluidt heeft Ajax een bod van tien miljoen euro plus Ahmetcan Kaplan voorgesteld aan NEC. De Turkse verdediger van Ajax speelt momenteel al op huurbasis in Nijmegen en maakt daar een goede indruk. Volgens de Amsterdammers is hij vijf miljoen euro waard. NEC hanteert een vraagprijs van ongeveer twintig miljoen euro voor de middenvelder, maar daar wil Ajax niet aan voldoen.

Er ligt voor Sano een contract van 4,5 jaar klaar in Amsterdam, zo klinkt het. "Hij kan een veelvoud van zijn NEC-salaris verdienen", schrijven Jeroen Kapteijns en Mike Verweij.