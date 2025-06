'Ajax brengt bod uit op Kroatische spits; bedrag ook bekend'

Dat meldt het medium Germanijak. Het zou gaan om een bedrag van één miljoen euro plus bonussen. Baric geldt in Kroatië als een van de grootste talenten van zijn lichting. Baric mocht inmiddels al tweemaal meedoen met het eerste elftal van Osijek.

Ajax hoopt het Kroatische talent snel in te lijven. Volgens het medium staat NK Osijek voor een lastig besluit: direct verkopen, of hopen dat Baric nog meer waard wordt. De Amsterdammers zouden ondertussen al dicht bij een vier- of vijfjarig contract met de speler zijn.