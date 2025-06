'Ajax brengt nieuw bod uit en is bijna rond met Spaanse aanvaller'

Ajax heeft een nieuw bod uitgebracht op Raúl Moro. Dat meldt De Telegraaf dinsdagochtend. De 22-jarige Spanjaard, die persoonlijk al vrijwel rond is met de Amsterdammers, moet deze zomer alsnog naar Ajax komen, nadat een transfer in de winter afketste vanwege een blessure aan de schouder.

Een persoonlijk akkoord tussen Moro en Ajax is geen verrassing. In de winter bereikten beide partijen al een mondelinge overeenkomst over een contract voor 4,5 jaar. Momenteel wordt gesproken over een verbintenis van vier of vijf seizoenen. De aanvaller van Spanje Onder 21 leek destijds op weg naar Amsterdam, maar raakte op het laatste moment geblesseerd.

Volgens De Telegraaf heeft Ajax maandag opnieuw een officieel bod neergelegd bij Real Valladolid, dat afgelopen seizoen uit La Liga degradeerde. De hoogte van het bod is niet bekend. "De belangrijkste opdracht voor technisch directeur Alex Kroes is nu om tot een akkoord te komen met de Spaanse club", schrijft de krant. Moro maakte vorig seizoen vier doelpunten en gaf vijf assists in 33 wedstrijden.

Naast Moro is Ajax druk bezig met het afronden van de huurdeal van Liverpool-keeper Viteszlav Jaros. Dat zijn de twee spelers die Ajax kan aantrekken zonder eerst spelers te verkopen, zo wordt er geschreven. "Om een nieuwe verdedigende middenvelder én een nummer 10 te kunnen kopen – de andere posities met topprioriteit – zullen eerst uitgaande transfers moeten plaatshebben."