'Ajax brengt opvallend bod uit: miljoenenconstructie voor aanvaller'
Ajax heeft volgens de Braziliaanse sportjournalist André Hernan een concreet voorstel neergelegd voor Tetê. De Amsterdammers zouden de negentienjarige aanvaller van São Paulo eerst willen huren en hem vervolgens via een verplichte koopconstructie definitief willen overnemen.
Ajax is al langere tijd op zoek naar versterking voor de vleugels. Tetê speelt voornamelijk als linksbuiten, maar kan ook vanaf rechts en in de punt van de aanval uit de voeten. Of de Braziliaan direct als versterking voor het eerste elftal wordt gezien, is niet duidelijk.
Bij São Paulo is Tetê momenteel teruggezet naar het Onder 20-team. Ajax zou van die situatie willen profiteren en inmiddels een huurvoorstel hebben uitgebracht.
"Het betreft een huurcontract van één jaar met een premie van 500.000 euro en een verplichte koopoptie van 10 miljoen euro voor tachtig procent van de transferrechten", meldt Hernan.
In die constructie zou São Paulo dus twintig procent van de transferrechten behouden. Daarmee kan de Braziliaanse club ook bij een toekomstige verkoop van Tetê nog financieel profiteren. De jonge aanvaller ligt bij São Paulo nog tot de zomer van 2029 vast. Tot dusver kwam hij zeven keer in actie voor de hoofdmacht van de Braziliaanse club.
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