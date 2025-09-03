Ajax-buitenspeler was niet de eerste optie: "Lijkt me ook logisch"

De transfer van Bertrand Traoré naar Sunderland kwam redelijk uit het niets. De oud-Ajacied blijkt ook niet de eerste optie te zijn geweest van de Engelse club.

"Het was heel wonderlijk dat Sunderland zich maandagmiddag officieel meldde voor Bertrand Traoré", begint Thijs Zwagerman bij Tekengeld. "In de dagen voorafgaand was wel bij Traoré geïnformeerd. Maar hij was niet de eerste optie, dat lijkt me ook logisch als je je zo laat meldt."

Sindsdien is het heel snel gedaan. Het was voor Sunderland en Ajax een race tegen de klok. Ajax stond er wel gelijk voor open. Ze konden zo extra budget vrijmaken. Het perspectief was bij Ajax voor Traoré ook niet meer zo rooskleurig."