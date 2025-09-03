AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Ajax-buitenspeler was niet de eerste optie: "Lijkt me ook logisch"

Sara
bron: Tekengeld
Bertrand Traoré, Wout Weghorst en Youri Regeer bij Ajax
Bertrand Traoré, Wout Weghorst en Youri Regeer bij Ajax Foto: © Pro Shots

De transfer van Bertrand Traoré naar Sunderland kwam redelijk uit het niets. De oud-Ajacied blijkt ook niet de eerste optie te zijn geweest van de Engelse club. 

"Het was heel wonderlijk dat Sunderland zich maandagmiddag officieel meldde voor Bertrand Traoré", begint Thijs Zwagerman bij Tekengeld. "In de dagen voorafgaand was wel bij Traoré geïnformeerd. Maar hij was niet de eerste optie, dat lijkt me ook logisch als je je zo laat meldt."

Sindsdien is het heel snel gedaan. Het was voor Sunderland en Ajax een race tegen de klok. Ajax stond er wel gelijk voor open. Ze konden zo extra budget vrijmaken. Het perspectief was bij Ajax voor Traoré ook niet meer zo rooskleurig."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez over Ajacied: "Denk dat hij nog steeds veel potentie heeft"

0
Ronald Koeman bij de training

Koeman waardeert open karakter Weghorst: "Dat is geen probleem"

0
Lees meer:
Ajax Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Bertrand Traoré
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd