Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-café | Ko Itakura gespot in de Johan Cruijff Arena (foto)

Niek
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Het Ajax-café is ook deze week weer geopend, want er staat weer het nodige te gebeuren bij de club uit Amsterdam. Wij houden jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes, geruchten en roddels uit de voetbalwereld, maar voel je ook vrij om off-topic te gaan in de comments. 

Vrijdag 8 augustus: Mounir Boualin komt met een update via X. "Ko Itakura is gespot in de Johan Cruijff Arena", schrijft de verslaggever van Soccernews.

Vrijdag 8 augustus: Kenneth Taylor wordt op diverse websites in verband gebracht met een overstap naar Newcastle United. De middenvelder van Ajax zou in beeld zijn als vervanger van Sean Longstaff. FootballTransfers rept over een mogelijke transfersom van 25 miljoen pond (omgerekend: bijna 29 miljoen euro). 

Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
Bekijk de hele stand
