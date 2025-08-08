Ajax-café | Ko Itakura gespot in de Johan Cruijff Arena (foto)
Het Ajax-café is ook deze week weer geopend, want er staat weer het nodige te gebeuren bij de club uit Amsterdam. Wij houden jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes, geruchten en roddels uit de voetbalwereld, maar voel je ook vrij om off-topic te gaan in de comments.
Vrijdag 8 augustus: Mounir Boualin komt met een update via X. "Ko Itakura is gespot in de Johan Cruijff Arena", schrijft de verslaggever van Soccernews.
Vrijdag 8 augustus: Kenneth Taylor wordt op diverse websites in verband gebracht met een overstap naar Newcastle United. De middenvelder van Ajax zou in beeld zijn als vervanger van Sean Longstaff. FootballTransfers rept over een mogelijke transfersom van 25 miljoen pond (omgerekend: bijna 29 miljoen euro).
