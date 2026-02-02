Ajax-café: 'Mika Godts speelt zich in de kijker bij deze 5 clubs'

Het Ajax-café is ook deze week weer geopend, want er staat weer het nodige te gebeuren bij de club uit Amsterdam. Wij houden jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes, geruchten en roddels uit de voetbalwereld, maar voel je ook vrij om off-topic te gaan in de comments.

Maandag 2 februari: AS Roma, Napoli, Arsenal, Barcelona en VfB Stuttgart hebben in de afgelopen periode navraag gedaan bij Ajax naar Mika Godts, zo valt te lezen op de website van VI. De club uit Amsterdam wil de buitenspeler echter niet halverwege het seizoen laten gaan, waardoor een mogelijke transfer 'op zijn vroegst pas in de zomer' zal gebeuren. De vleugelaanvaller uit België (20) heeft nog een contract tot medio 2029 bij Ajax.

Maandag 2 februari: Maurice de Mandt heeft een opvallende ontdekking gedaan bij NEC. "Sano is wel afwezig bij de training van vandaag. Dit gebeurd wel vaker als er veel speelt rond een speler en wil niet gelijk zeggen dat er toch nog een transfer aankomt. Gister stond hij wel op het veld", vertelt hij op X. Volgens Sander Janssen (VI) stond er een 'kleinere groep' op het veld en is de selectie dinsdag waarschijnlijk weer compleet.

Maandag 2 februari: Mike Verweij komt met een update over de zoektocht naar een (ervaren) nummer 6. "De naam Fred is bij Ajax geopperd, maar er ging vorige week al een streep door zijn naam toen Fenerbahce 3,5 miljoen euro huursom vroeg", laat de verslaggever van de Telegraaf weten via X. "Alleen als de Turken drastisch omlaag gaan, zou de verdedigende middenvelder nog wel serieus in beeld kunnen komen."