Ajax casht: "Familie Steur is in 1 klap financieel onafhankelijk"
Tom Knipping heeft in het weekblad van Voetbal International een kritisch stukje geschreven over Sean Steur. De verslaggever snapt niet dat de talentvolle middenvelder nu al voor het grote geld kiest.
"Jammer dat zowel Ajax als dit talent een keuze maakt die vooral financieel gedreven lijkt", schrijft hij. "Na een blauwe maandag in Ajax 1 vertrekt Steur naar de Engelse middenmoter Newcastle United, dat geen Europees voetbal speelt", constateert Knipping.
"Ja, Ajax kan het geld niet weigeren en de familie Steur is ongetwijfeld in één klap financieel onafhankelijk", vervolgt hij. "Maar voor het Nederlandse voetbal dat terug wil keren in de Europese topzes en altijd zo trots is op kant en klare spelers afleveren aan de topclubs, is dit geen goede move", stelt Knipping.
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